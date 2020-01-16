Подозрения на коронавирус не подтвердились: у прилетевших из Китая диагностировали ОРВИ

сегодня 08:08 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В среду, 22 января, медицинские службы аэропортов Шереметьево и Пулково работали в усиленном режиме; экипажи трёх самолётов сообщили о пассажирах с симптомами простудного заболевания.

Пассажиров рейсов, прилетающих из Китая и Таиланда, во всех аэропортах России дополнительно проверяют на наличие простудных заболеваний. По мнению медиков, вероятность завезти из вышеназванных стран коронавирус очень высока. В минувшую среду, 22 января, экипажи рейсов, возвращающихся в Пулково и Шереметьево, сообщили о подозрительных пассажирах.

По сообщению РБК, из Пулково в медицинские учреждения доставили двух пассажиров. Первый – студент из КНР, который самостоятельно обратился к врачам за помощью. У него была высокая температура. Его сразу же доставили в Боткинскую больницу на скорой помощи. При этом врачи были в специальных костюмах с химико-биологической защитой.

Второй – россиянин, вернувшийся из Шанхая. У него также была высокая температура. Врачи доставили заболевшего в больницу. После проведённых исследований на вирусные заболевания, в том числе и на коронавирус, медики диагностировали у обоих пациентов ОРВИ.

Третий случай возможного заболевания коронавирусом выявили в московском аэропорту Шереметьево. У транзитного пассажира, следовавшего из Таиланда в Канаду, врачи диагностировали пищевое отравление. После того как медики оказали ему необходимую помощь, он продолжил свой путь. В самолёте, которым прилетел пассажир, провели противоэпидемические мероприятия, а салон продезинфицировали.

На полночь 23 января было известно о 17 погибших от коронавируса. Несколько сотен человек в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее, США и некоторых других странах находятся под наблюдением врачей.

Напомним, 21 января стало известно о том, что в Толмачёво создали заслон страшному вирусу.