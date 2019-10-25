Полтысячи волков отстреляли алтайские охотники

сегодня 15:36 Поделиться

фото из группы «Новости Горного Алтая» соцсети «ВКонтакте»

В Республике Алтай подвели итоги добычи волков в 2019 году; с территории изъяли почти полтысячи опасных хищников.

В 2019 году на территории Республики Алтай было добыто 497 волков. Борьба с хищником является одним из важнейших направлений деятельности республиканского охоткомитета. Ежегодно волки приносят многотысячный урон хозяйствам и фермерам, которые занимаются разведением коров, овец и лошадей.

Больше всего волков было добыто в Онгудайском районе – 129 животных. На втором месте по заселённости серым хищником Улаганский район. Здесь отстреляли 85 волков.

В начале года на Алтае традиционно выбирают лучших охотников. В этом году им стал охотник из Онгудая.

Как отмечают в республиканском правительстве, в 2019 году произошёл спад количества изъятых из природы волков. В 2018 году охотники добыли 602, а в 2017 – 601 хищника. Но это вовсе не значит, что группировка волков сокращается. Она продолжает оставаться стабильной.

Напомним, 25 октября волки вышли на трассу в Новосибирской области.