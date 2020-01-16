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Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты

сегодня 12:36

фото с сайта pixabay.com

Выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно получат россияне, успевшие подать заявление до 31 декабря 2020 года; эта норма действует в отношении семей, в которых среднедушевой доход не превышает один прожиточный минимум.

Механизм получения выплат семьями с детьми от 3 до 7 лет объяснил президент Владимир Путин во время встречи с журналистами и общественниками в Липецкой области. Главное требование — соблюдение срока подачи заявления и уровень дохода родителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Главное для людей – не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года», – цитирует издание президента.

По словам главы государства, ежемесячная выплата составит около 5,5 тысячи рублей. При этом деньги смогут получить семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума.

Напомним, накануне в новосибирском Минтруда прошла горячая линия по вопросам выплат пособий и маткапитала.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Путин Владимир
пособия
материснкий капитал
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