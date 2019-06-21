«Пришла домой в слезах»: кондуктор высадила школьницу на мороз из-за поломки автобуса в Новосибирске

сегодня 10:13 Поделиться

фото из группы «Общество защиты прав пассажиров» соцсети «ВКонтакте»

Десятилетняя школьница несколько километров шла пешком по морозу домой; девочка отдала последние деньги за проезд в автобусе, который сломался в пути.

Мама новосибирской школьницы пожаловалась на кондуктора, которая после поломки автобуса высадила пассажиров на улицу. Среди них была и десятилетняя дочь сибирячки. Девочка заплатила за проезд, и лишних денег, чтобы добраться на другом автобусе, у неё с собой не было. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов матери девочки, автобус вышел из строя 21 января примерно в 13:10 на остановке «Рассвет».

«Девочка ехала со школы домой. Села в автобус № 14 на "Училище" и заплатила наличными за проезд. Через остановку, на "Рассвете", у автобуса сломались двери, и экипаж отказался ехать дальше. На просьбу вернуть деньги кондуктор ответила, что не по их вине сломались двери и ничего возвращать не будет, предложения пересадки на другой автобус от кондуктора не было», – рассказала подписчица паблика.

В итоге школьница пошла пешком до остановки «Винап» – это 20 минут ходьбы от места поломки, и зашла домой со слезами.

Мама школьницы связалась с руководством транспортной компании. Там ей объяснили, что по инструкции экипаж должен был пересадить людей в следующий 14-й автобус либо вернуть деньги.

«Кроме того, меня заверили, что и водитель, и кондуктор ознакомлены с тем, что в холодный период детей нельзя высаживать из автобуса», – поделилась сибирячка.

Она уточнила, что компания принесла извинения.

Это уже не первый случай, когда родители жалуются на экипаж автобусов в Новосибирске. В конце декабря кондуктор автобуса № 29 выгнала на мороз двух девочек, потому что одна из них забыла дома проездную карту. Сёстрам пришлось в метель пешком добираться до дома. После того как инцидент получил огласку, водителя и кондуктора уволили.

Напомним, в июне 2019 года в Новосибирске лишилась работы кондуктор, выгнавшая из салона школьников.