Разработчики скандального карьера в Новосибирске предъявили активистке иск на сотни тысяч
фото yandex.ru
За простой техники и срыв работы предприниматель требует с активистки почти 600 тысяч рублей; иск подан в Ленинский суд.
В суд Ленинского района Новосибирска поступил иск от ООО «Старица», которое разрабатывает песчаный карьер Кучино. Согласно иску, предприниматель требует с местной активистки Анастасии Сергеевой возмещения убытков за простой техники. Сумма иска – 582 тысячи рублей.
Суть конфликта заключается в том, что жители, узнав о начале разработки песчаного карьера, высказались против, собрали инициативную группу и преградили технике въезд к месту предполагаемой добычи песка.
Протестующие неоднократно выкладывали в сети посты, в которых обещали выходить дозорами, чтобы не допустить разработки карьера, резать грузовикам шины и готовить бутылки с зажигательной смесью. По этому поводу руководство ООО «Старица» обратилось в ФСБ.
В начале ноября техника всё же смогла прорваться на карьер.
В конфликте бизнесменов и местного населения разбирались депутаты Заксобрания, мэр Новосибирска, заместитель губернатора и сам Андрей Травников. Все пришли к выводу, что участок под карьер выдан на законных основаниях.
Местные жители уверены, что в расчёт не берут тот факт, что на предполагаемом месте карьера растут краснокнижные растения, а также то, что начавшаяся разработка приведёт к подтоплению жилых домов. На своей странице в сети Анастасия Сергеева сообщает о проведении новой независимой экологической экспертизы, на которую необходимо 90 тысяч рублей.
Руководство ООО «Старица» намерено выполнить все взятые обязательства по добыче песка на карьере Кучино.
Напомним, в ноябре активисты обратились в суд против разработки карьера.
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