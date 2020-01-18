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Ребёнок получил перелом позвоночника на дороге в Новосибирске

сегодня 07:16

фото ГИБДД Новосибирска

ДТП случилось на улице Дунаевского; мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Автомобиль Hyundai Tucson под управлением водителя 1986 года рождения травмировал ребёнка в Калининском районе Новосибирска.

Как установили сотрудники ДПС, иномарка двигалась по улице Дунаевского со стороны Объединения в сторону Макаренко. У дома № 3 на проезжую часть выскочил 12-летний мальчик.

По предварительным данным, ребёнок пытался перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Наезда избежать не удалось. Ребёнка доставили в НИИТО с предварительным диагнозом «перелом позвоночника».

Водителю иномарки провели медицинское освидетельствование. За рулём он находился в трезвом состоянии.

Напомним, в начале декабря в центре Новосибирска сбили подростка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ГИБДД
ребёнок пострадал
ДТП
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