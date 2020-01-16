Рейсы из Новосибирска в Китай отменят только при ухудшении ситуации с коронавирусом

сегодня 17:46 Поделиться

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От нового типа смертельно опасного коронавируса погибли уже 17 человек; новосибирские туроператоры могут прекратить рейсы в Китай, но для этого нужно решение федерального правительства.

Власти могут отменить туристические рейсы из Новосибирска в Китай из-за распространяющегося нового типа коронавируса. Об этом Сиб.фм сообщила исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко сегодня, 23 января. Как пояснила Фоменко, для этого необходимо решение правительства страны.

"Произойти может всё угодно, но для закрытия границы нужно правительственное решение — это будет рекомендация или запрет на посещение государства. С другой стороны, невозможно ограничение на выезд граждан России – у нас есть возможность свободно перемещаться по миру. Может быть отменено авиасообщение, но только на федеральном уровне», – говорит собеседник.

По словам Светланы Фоменко, Ухань – не туристический регион. В основном туристы из Сибири едут только на Хайнань. Более того, именно сейчас поток туристов в Китай из России снизился. Это связано с празднованием китайского Нового года.

«Скоро в Китае Новый год. Из-за этого туристам приходится ждать очень много времени, пока подтвердят бронирование отелей. Всё дело в том, что отели все заняты самими китайцами. Российские туристы знают, что сейчас там праздник, поэтому отели переполнены. Это касается периода с 25 января», – добавила Фоменко.

По данным специалиста, в январе текущего года в среднем из Новосибирска в Китай действует один туристический рейс в неделю. По прогнозам количество может вырасти в феврале, однако сейчас предсказать ситуацию трудно. Светлана Фоменко добавила, что при посещении любого государства с экзотическим для сибиряков климатом необходимо учитывать многие особенности.

«Китайцы оперативно отреагировали – уже сейчас бросили все силы, чтобы локализовать очаг вируса и перекрыли Ухань. Также в аэропортах России строго следят за пассажирами, измеряют температуру, проводят обследования. С другой стороны, мы всегда говорим, что в зарубежных странах свой климат, свои заболевания. Даже в памятках туристам пишут указания Роспотребназдора про страны Юго-восточной Азии и, например, Африки. Там рекомендуют делать прививки от какой-нибудь жёлтой лихорадки. Просто для сибиряков подобные экзотические заболевания очень опасны – мы совсем не привыкли к такому климату. Если для местных жителей это не представляет угрозы, то в некоторых странах даже воду не рекомендуется пить никакую, кроме как из бутылок в отеле», – объясняет эксперт.

По последним данным, от нового типа коронавируса в Китае погибли уже 17 человек. Все случаи смерти зарегистрированы в городе Ухане. Также накануне в аэропорту Пулково госпитализировали двоих пассажиров, которые возвращались из Китая, с подозрением на вирус. Однако позже у них диагностировали ОРВИ. Сейчас известно о более чем 400 заражённых.

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