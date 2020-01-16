Россиянина госпитализировали с подозрением на смертельный вирус из Китая

сегодня 07:31 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

СМИ сообщили о первом случае заражения новым типом коронавируса; житель Старого Оскола прилетел из Китая в Санкт-Петербург.

Первый случай заболевания на фоне заражения новым типом коронавируса из Китая зарегистрировали в России накануне, 22 января. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, пассажира рейса Китай – Петербург госпитализировали в Боткинскую больницу с высокой температурой сразу после приземления.

Мужчину перевезли на машине скорой помощи фельдшеры в специальной защите. Более того, пассажир находился на воздухонепроницаемых носилках. Помещения аэропорта обработали хлоросодержащим составом – всех пассажиров, которые летели с мужчиной в одном самолёте, также обследовали.

По данным Telegram-канала Mash, заболевшим россиянином оказался житель Старого Оскола. Канал сообщает, что главврач инфекционной больницы имени С. П. Боткина подтвердил первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая на территории России.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минздраве сообщил, что подозрения по факту заражения коронавирусом преждевременны. Мужчине поставили диагноз ОРВИ. По данным агентства, результаты обследования могут быть готовы в течение недели.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Первые случаи зафиксировали в городе Ухане, который находится в провинции Убэй. Изначально власти Китая утверждали, что вирус не передаётся от человека к человеку. Однако с появлением сообщений о смертельных исходах специалисты всё же подтвердили – вирус заразен. Сегодня известно о 17 случаях гибели людей – все они произошли в Ухане. Всего заражены более 440 человек. Также случаи заболевания зафиксировали в Австралии, Южной Корее, Японии, Сингапуре и США.

Напомним, 21 января стало известно, что в Новосибирске разрабатывают экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса.