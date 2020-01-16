Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Россиянина госпитализировали с подозрением на смертельный вирус из Китая

сегодня 07:31

фото с сайта pixabay.com

СМИ сообщили о первом случае заражения новым типом коронавируса; житель Старого Оскола прилетел из Китая в Санкт-Петербург.

Первый случай заболевания на фоне заражения новым типом коронавируса из Китая зарегистрировали в России накануне, 22 января. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, пассажира рейса Китай – Петербург госпитализировали в Боткинскую больницу с высокой температурой сразу после приземления.

Мужчину перевезли на машине скорой помощи фельдшеры в специальной защите. Более того, пассажир находился на воздухонепроницаемых носилках. Помещения аэропорта обработали хлоросодержащим составом – всех пассажиров, которые летели с мужчиной в одном самолёте, также обследовали.

По данным Telegram-канала Mash, заболевшим россиянином оказался житель Старого Оскола. Канал сообщает, что главврач инфекционной больницы имени С. П. Боткина подтвердил первый случай заражения неизвестным вирусом из Китая на территории России.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минздраве сообщил, что подозрения по факту заражения коронавирусом преждевременны. Мужчине поставили диагноз ОРВИ. По данным агентства, результаты обследования могут быть готовы в течение недели.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Первые случаи зафиксировали в городе Ухане, который находится в провинции Убэй. Изначально власти Китая утверждали, что вирус не передаётся от человека к человеку. Однако с появлением сообщений о смертельных исходах специалисты всё же подтвердили – вирус заразен. Сегодня известно о 17 случаях гибели людей – все они произошли в Ухане. Всего заражены более 440 человек. Также случаи заболевания зафиксировали в Австралии, Южной Корее, Японии, Сингапуре и США.

Напомним, 21 января стало известно, что в Новосибирске разрабатывают экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

здравоохранение
Россия
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

380349
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
360472
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
218359
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176098
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155508
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
96712
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
94688
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей