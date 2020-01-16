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Сборная России по хоккею победила в юношеских Олимпийских играх

сегодня 09:54

Фото Минспорта РФ

Российские хоккеисты обыграли в финале Олимпиады сборную Америки; сборная России завоевала «золото» в Лозанне.

Сборная России по хоккею победила в матче против американцев в финале юношеской Олимпиады накануне, 22 января. Эта победа принесла России «золото» юношеских Игр. Российские хоккеисты победили всухую со счётом 5:0.

В составе сборной России отличился Матвей Мичков – он оформил дубль. Также шайбы забросили Руслан Газизов, Михаил Гуляев и Вячеслав Малов. В общей сложности российская команда привезла с Игр в Лозанне.

Следом за Россией финишировала сборная Швейцарии – на счету хозяев турнира 10 золотых медалей. Третье место заняла Япония с девятью золотыми наградами.

Стоит отметить, что хоккеисты Малов и Гуляев – воспитанники новосибирской «Сибири». Однако с текущего сезона оба сибиряка выступают в составе омского «Авангарда».

Юношеские Олимпийские игры проходили в Лозанне с 9 по 22 января. В общей сложности на Играх разыграли 81 комплект медалей в 16 спортивных дисциплинах. В составе сборной России выступили 61 юноша и 45 девушек из 20 регионов страны — всего 106 спортсменов. Из Новосибирской области в Олимпиаде участвовали четыре молодых спортсмена – лыжник Никита Писарев, биатлонист Денис Иродов, а также хоккеисты Вячеслав Малов и Михаил Гуляев.

Напомним, 21 января «Сибирь» обыграла «Трактор» в матче чемпионата КХЛ.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

хоккей
Олимпийские игры
Новосибирск
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