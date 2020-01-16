Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске

сегодня 22:19 Поделиться

скриншот, фото и видео со страницы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

За одну ночь двое новосибирских школьников натворили дел ни на одно дело; их задержала полиция.

Двое новосибирских школьников стали героями криминальной хроники. Накануне вечером они устроили «праздник непослушания». Сначала при помощи бит повредили иномарку, припаркованную в Кировском районе Новосибирска, и попали на видео.

Приключения парочки на этом не закончились. Молодые люди вскрыли двери крупного ТЦ «Версаль», вломились внутрь и вынесли семь сумок набитых товаром. Охранники не успели их задержать. Об этом сообщают подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Задержать разгулявшихся школьников смогли только полицейские. Как сообщают подписчики сообщества, родители недорослей отказались возмещать ущерб, который причинили их дети.

Напомним, 22 января новосибирский подросток в шутку заминировал школу.