Штраф в четверть миллиона за полёт над запретной зоной заплатят новосибирские авиаторы

сегодня 08:52 Поделиться

Фото с официального сайта ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"»

Штраф в размере 250 тысяч рублей заплатит ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"»; экипаж вертолёта совершил полёт над одним из военных полигонов.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку в отношении ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"» по исполнению законодательства об использовании воздушного пространства. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как стало известно, экипаж вертолёта Ми-8 при выполнении коммерческой перевозки груза по маршруту Майское – Ука в Камчатском крае грубо нарушил Федеральные правила использования воздушного пространства. Пилоты пролетели над одним из военных полигонов.

Прокурорская проверка факт нарушения доказала, в результате чего ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"» было оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Напомним, 14 января вертолёт приземлился на трассу в Новосибирской области.