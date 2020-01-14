Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Штраф в четверть миллиона за полёт над запретной зоной заплатят новосибирские авиаторы

сегодня 08:52

Фото с официального сайта ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"»

Штраф в размере 250 тысяч рублей заплатит ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"»; экипаж вертолёта совершил полёт над одним из военных полигонов.

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку в отношении ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"» по исполнению законодательства об использовании воздушного пространства. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как стало известно, экипаж вертолёта Ми-8 при выполнении коммерческой перевозки груза по маршруту Майское – Ука в Камчатском крае грубо нарушил Федеральные правила использования воздушного пространства. Пилоты пролетели над одним из военных полигонов.

Прокурорская проверка факт нарушения доказала, в результате чего ЗАО «Авиапредприятие "Ельцовка"» было оштрафовано на 250 тысяч рублей.

Напомним, 14 января вертолёт приземлился на трассу в Новосибирской области.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Транспортная прокуратура
Новосибирск
вертолёт
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

380349
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
360472
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
218359
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176098
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
155508
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
96712
Самые популярные турнаправления назвали в Новосибирске
94688
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей