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Сибиряк обокрал проводников поезда ради вечера в вагоне-ресторане

сегодня 19:17

фото википедия

Вахтовику не хватило денег на алкоголь; он обокрал проводников трёх вагонов.

ЧП произошло в поезде «Москва – Абакан». Проводники сразу трёх вагонов не досчитались денег. На станции Ачинск они сообщили о случившемся в линейный отдел полиции. Сотрудники ППС опросили пассажиров и оперативно задержали злоумышленника.

Им оказался 32-летний житель Хакасии, который возвращался домой с вахты. Мужчине захотелось отдохнуть в вагоне-ресторане, но денег на алкоголь не хватало. Тогда ранее судимый за кражи и грабежи пассажир решил обчистить купе проводников.

В трех из них он нашел и похитил в общей сложности 17 тысяч рублей.

В ходе следствия задержанный возместил ущерб. Но на ход расследования уголовного дела это не повлияло. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Кража». Максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, в декабре новосибирец украл элитный коньяк и праздновал целый месяц.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

полиция
кража
поезд
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