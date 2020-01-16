Сибиряк за 13 секунд показал, почему в Новосибирске так много снега

сегодня 11:27 Поделиться

Скриншот и видео автора с видеохостинга YouTube

Новосибирцы обсуждают видео «Как бог раздавал снег»; правдивый ролик про непогоду стремительно набирает популярность.

Видео под названием «Как бог раздавал снег» появилось в сети два дня назад. Автор загрузил видео на YouTube под ником Анекдоты, смех и юмор от Серёги Алтайского. В 13-секундном ролике Серёга рассказал, откуда в Новосибирске этой зимой так много снега.

Автор написал на бумажках названия пяти крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург и Новосибирск. На каждую бумажку по очереди человек за кадром из ложки высыпает гречку – число крупинок показывает количество снега в городе. Например, на Москву упало около семи крупинок, на Петербург – половина одной крупинки. Пол-ложки гречки «выпало» на Челябинск и чуть меньше не Екатеринбург.

Когда очередь дошла до Новосибирска, на бумажку с названием города с устрашающим звуком высыпалась целая пачка гречки – это около килограмма. В комментариях под видео автор всё же признался, что ситуация со снегопадами в Новосибирске не самая плохая. Сам Серёга живёт в Бийске и не понаслышке знает про многометровые сугробы в Алтайском крае, добавил автор.

Ролик стремительно набирает просмотры. Если подсчитать общее количество с нескольких источников, ролик «Как бог раздавал снег» набрал уже более 10 тысяч просмотров.

Напомним, на прошлой неделе блогер из Новосибирска началсбор денег для открытия в Дубае музея снега.