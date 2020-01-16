Симптомы смертельного коронавируса из Китая назвали эксперты

сегодня 15:22 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения назвала основные симптомы нового смертельного вируса из Китая; от болезни уже умерло 17 человек.

Вспышка коронавируса привела в повышенную готовность медицинские подразделения всего мира. Первых инфицированных выявили в китайском городе Ухане в конце прошлого года. Однако сейчас новый смертельный вирус нашли у пациентов в Таиланде, Южной Корее, Японии, США и других странах. Ранее Сиб.фм сообщал, что в России с подозрением на коронавирус врачи осмотрели трёх человек. У двоих выявлено ОРВИ, у третьего – транзитного пассажира – пищевое отравление.

Тем не менее, санитарные врачи уже активизировали свою работу. На всех пунктах пропуска, граничащих с Китаем, и во всех международных аэропортах, в том числе и Толмачёво, оборудованы карантинные посты. Представители Роспотребнадзора измеряют температуру и интересуются самочувствием всех, кто въезжает на территорию России из КНР, Таиланда.

На внеочередной сессии Всемирной организации здравоохранения были названы симптомы смертельного заболевания: повышенная температура, кашель, головная боль, насморк, сдавливание в груди, боль в горле. При этом если не начать своевременное лечение, то заболевание может осложниться пневмонией.

Если у заболевшего наблюдаются подобные симптомы, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Снизить вероятность заболеть помогут элементарные правила личной гигиены. Нужно чаще мыть руки, проветривать помещение, а также ограничить посещение мероприятий с массовым скоплением людей, носить медицинскую маску.

Напомним, 22 января стало известно, что вакцину от смертельного вируса должны разработать российские учёные в течение шести месяцев.