Скорая столкнулась с грузовиком: погибла пациентка

сегодня 19:45 Поделиться

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Смертельное ДТП произошло в Кемеровской области; пациентка скорой погибла на месте.

Автомобиль медицинской службы попал в ДТП в Киселёвске Кемеровской области. ЧП случилось сегодня, 23 января. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что автомобиль УАЗ одного из медицинских учреждений города, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с самосвалом Scania. В результате удара «буханка» получила серьезные повреждения, а находившаяся в салоне пациентка – травмы несовместимые с жизнью.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 16 января в Новосибирске скорая, летевшая на красный свет, протаранила иномарку.