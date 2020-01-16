Срочный сбор на поиски 11-летнего мальчика объявлен в Новосибирске

сегодня 13:37 Поделиться

Фото из группы поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

Школьник пропал в Новосибирске 22 января; десятки жителей готовы присоединиться к поискам.

Одиннадцатилетний Тимур Лушников пропал 22 января в Калининском районе Новосибирска. Волонтёры организовали срочный сбор добровольцев для поисков мальчика. Об этом сообщается в группе "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

Тимур был одет в чёрные брюки и синюю куртку. Особая примета: мальчик носит очки.

Сегодня в 14:00 неравнодушные новосибирцы намерены приступить к поискам школьника. Сбор назначен на улице Земнухова, д. 15, на парковке развлекательного центра «Родник». Участников просят одеться по погоде и взять со собой горячий чай.

Напомним, почти неделю в Карасуке искали 10-летнюю Алёну Касталанову.