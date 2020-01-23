Суровые уральские слоны остановили движение в Екатеринбурге

23.01.2020 23:12 Поделиться

фото и видео из группы «Интересный Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте»

Два цирковых слона сбежали во время перевозки из цирка; впечатлений у жителей города хватит надолго.

В Екатеринбурге сегодня прошла необычная спасательная операция. В центре города ловили слонов, которые парализовали движение общественного и личного транспорта.

Представители Екатеринбургского цирка уже прокомментировали инцидент. Главными героинями дня в Екатеринбурге стали 45-летняя слониха Карла и её 50-летняя подруга Рании.

«Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега! Слоны, конечно же, не реквизит – у них свой характер, свои манеры, эмоции, и они, безусловно, очень умны. Они захотели получить эмоций перед длительным переездом – они их получили, и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга!» – прокомментировали побег слоних в Екатеринбургском цирке.

В паблике «Интересный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи поддержали свободолюбивых животных.

«Свободу слонам!»;

«Закрыть бы все цирки! Бедные животные»;

«Бедняги, когда же перестанут издеваться над животными ради потехи людям»;

«Не хотели из екб уезжать», – написали подписчики.

Напомним, новосибирцам предложили выбрать имя для мамонта.