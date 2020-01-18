Топ-5 подарков для Татьян, которые можно купить на AliExpress

сегодня 05:05 Поделиться

Фото с сайта iphones.ru

В субботу, 25 января отмечается Татьянин день; Сиб.фм посмотрел какие подарки можно подарить на этот праздник.

Порой, ты не знаешь, что подарить одногруппнице или любимой девушке. И тогда на помощь приходит Сиб.фм. В субботу, 25 января мы будем отмечать Татьянин день. Вот несколько идей для подарков.

5. Миостимулятор Xiaomi от 360 рублей

Массаж любят все. Но не каждый умеет его делать. Миостимулятор делает массаж отлично. Причем, прямо без отрыва от работы, или просмотра любимой телепередачи, что вдвойне позволяет рекомендовать его в подарок.

4. Умный термос Xiaomi от 940 рублей

Без Xiaomi сегодня ну никак нельзя: это едва ли не единственный технологический бренд, плотно врастающий во все сферы жизни, улучшая их.

Вот и термос у них получился просто отличным: удобный размер и пропорции, отлично держит температуру и может играть роль спортивной бутылки за счет малой массы. Неплохой подарок для тех, кто заботится о своём здоровье.

3. Увлажнитель воздуха Xiaomi от 1300 рублей

Этим агрегатом должен оснащаться каждым дом, где живет представитель слабого пола. Уход за кожей и дыханием никогда не будет им лишним, а без верного уровня влажности все будет не так эффективно.

2. Робот-пылесос от 11700 рублей

Как бы то ни было, именно робот-пылесос стал лучшим помощником современных женщин. Конечно, он не заменит им помощь в уборке, но позволит поддерживать чистоту на протяжении недели до ручного вмешательства.

И, что немаловажно, это очень удачная модель. И цена низкая, и качество высокое, и аксессуары доступные.

1. Электрический скутер от 29380 рублей

Вот он, королевский подарок. Такие устройства могут ездить на человеческой, на электрической и на комбинированной тяге, помогая, например, на подъёмах.

Запас хода этой модели составляет около 30 километров, можно задействовать рекуперацию и при желании возить в багажнике или носить одной рукой.

Напомним, 22 января Сиб.фм рассказал о самых известных фильмах с участием Владимира Высоцкого.