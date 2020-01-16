Трассу закрыли в Новосибирской области
фото pixabay.com
Из-за метели и ограниченной видимости в Новосибирской области ограничили движение пассажирского транспорта; закрыта трасса.
В Новосибирской области приняли решение закрыть для движения пассажирского транспорта автомобильную дорогу К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар».
На всём протяжении дороги запрещено движение пассажирского транспорта.
Причиной введения вынужденной меры стал сильный снегопад, метель и ограниченная видимость. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС.
Дорога закрыта с 20:00 23 января до 7:00 24 января.
Напомним, сегодня МЧС призвало новосибирцев и гостей города не выезжать на трассы из-за плохих метеоусловий.
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