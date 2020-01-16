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В Новосибирске началась регистрация на «Лыжню России»

сегодня 17:14

фото минспорта НСО

XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» стартует 8 февраля; ожидается участие 14 тысяч жителей.

В Новосибирске готовятся к проведению самого масштабного лыжного забега «Лыжня России». В этом году гонка пройдёт в 38-й раз.

Праздник спорта и здоровья в Новосибирской области проводится с 2004 года. В этом году участие в нём примут 29 районов региона, а также Новосибирск, Бердск и Искитим. Как ожидают организаторы, участие в празднике примут около 14 тысяч жителей региона.

В Новосибирске «Лыжня России» будет проходить на лыжной базе Института ядерной физики СО РАН имени А. Тульского в Академгородке.

По традиции лыжная гонка будет сопровождаться большой культурной программой. Будут конкурсы, игры, концертные номера. Для участников и зрителей будет работать полевая кухня.

Как сообщает министерство спорта Новосибирской области, электронная регистрация на мероприятие открыта на сайте www.novosib-sport.ru до 6 февраля в 23:00.

Напомним, Сиб.фм рассказал, где и во сколько смотреть прямую трансляцию с чемпионата мира по биатлону.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

лыжи
лыжня России
гонки
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