В Новосибирске планируют построить шесть новых станций метро

сегодня 16:22 Поделиться

Фото с официального сайта Новосибирского метрополитена

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на традиционной встрече с журналистами о перспективах строительства метрополитена; по три станции должно появиться на обеих ветках.

В перспективе у новосибирского метро после строительства станции «Спортивная» может появиться ещё шесть новых станций. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть во время традиционной еженедельной встречи с журналистами.

«Есть такая информация, что вето на поддержку метрополитенов в крупных городах снимут на федеральном уровне. Мы должны быть к этому готовы», – отметил глава города.

По его словам в первую очередь будет достроена Дзержинская линия, на которой появятся станции «Молодёжная», «Гусинобродская» и «Автовокзал», а также депо. Ленинскую линию планируют продлить в обе стороны: на юге появятся станции «Станиславская» и «Троллейная», а на другом конце – «Северная». Её планируют построить в районе городского аэропорта – этот район сейчас активно застраивается. Планируется продлить Красный проспект до улицы Краузе.

Анатолий Локоть отметил, что в перспективе нужно планировать и Кировскую линию. Однако он не ответил, на какие средства планируется возобновить строительство метрополитена в Новосибирске.

Напомним, 17 января стало известно, что в новосибирском метрополитене будут закупать по пять новых вагонов в год.