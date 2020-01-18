В Сибири взорвалась речка: метровые глыбы завалили дорогу

сегодня 07:45 Поделиться

фото со страницы сообщества "Новости Горный Алтай"

В Республике Алтай взорвалась речка Чёрная; огромные куски льда раскидало по округе.

А реке Чёрная в Кош-Агачском районе Республики Алтай взорвался лёд. Огромные осколки, толщина многих доходит до метра, выбросило на проезжую часть. Приостановлено движение транспорта и перегон скота между сёлами Тобелер и Актал.

По словам главы Кош-Агачского района Серикжана Кыдырбаева, лёд на реке взорвался самопроизвольно. Скорее всего, скованная льдом река не нашла выхода и, под давлением воды, лёд начало разрывать и выбрасывать на берег течением.

К счастью, не пострадали ни люди, ни животные, которых регулярно перегоняют по этой дороге.

Напомним, 21 января в Новосибирской области открыли первую ледовую переправу через Обское море.