Вместо крещенских морозов – весенняя оттепель: новосибирцам пообещали +1 в выходные
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Потепление до плюс одного градуса пообещали новосибирцам в предстоящие выходные; январская «весна» придёт со снегом и сильным ветром.
Повышение температуры до плюсовых значений прогнозируют синоптики с 24 по 26 января. Оттепель в пятницу и выходные омрачит разве что сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Также в субботу и воскресенье не обойдётся без снега, однако осадки будут умеренными.
В связи с изменениями погоды специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Напомним, новосибирский автовокзал отменил полтора десятка рейсов в Алтайский край и Казахстан из-за непогоды.
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