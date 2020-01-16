Вместо крещенских морозов – весенняя оттепель: новосибирцам пообещали +1 в выходные

сегодня 17:37 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Потепление до плюс одного градуса пообещали новосибирцам в предстоящие выходные; январская «весна» придёт со снегом и сильным ветром.

Повышение температуры до плюсовых значений прогнозируют синоптики с 24 по 26 января. Оттепель в пятницу и выходные омрачит разве что сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Также в субботу и воскресенье не обойдётся без снега, однако осадки будут умеренными.

В связи с изменениями погоды специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, новосибирский автовокзал отменил полтора десятка рейсов в Алтайский край и Казахстан из-за непогоды.