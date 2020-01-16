Анатолий Локоть предложил закрепить в Конституции норму о прямых выборах мэра

сегодня 08:27 Поделиться

Фото с сайта wikipedia.org

Глава сибирской столицы выступил за прямое избрание мэров в городах-миллионниках; это "в духе послания президента", — считает Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть предложил включить в перечень поправок в Конституцию, инициированных президентом, поправку о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных областных центров страны. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской администрации.

«Сегодня одна из самых центральных тем — внесение поправок в Конституцию России, которые предложил Президент РФ Владимир Владимирович Путин, и обсуждают депутаты на разных уровнях. Я полностью поддерживаю те поправки, которые сформулированы», — сказал глава Новосибирска.

Он также отметил, что, на его взгляд, "было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений — об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров".

"К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск", — подчеркнул Локоть.

По мнению мэра Новосибирска, такое решение соответствует "духу послания и тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни".

Напомним, 16 января председатель парламента Новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России.