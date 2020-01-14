Больше 10 % россиян ещё не выкинули ёлку
фото с сайта pixabay.com
Опрос о судьбе новогодней ёлки провели среди россиян специалисты сервиса Superjob; выяснилось, что многие ещё не решили, как поступить с новогодним деревом – нести в зоопарк или на помойку.
Почти две тысячи жителей из 319 населённых пунктов России рассказали, как они планируют поступить или уже поступили с живой новогодней ёлкой. Большинство отправили зелёную красавицу на свалку. Об этом сообщили в сервисе Superjob.
На помойку унесли дерево 35 % опрошенных, столько же сдали ёлку на переработку или распилили на дрова. Ещё 7 % заявили, что будущее их ёлки – в зоопарке, а 3 % превратят ель в сувениры. Некоторые опрошенные планируют высадить горшечные ели в грунт.
Любопытно, что более 10 % респондентов до сих пор не решили, как поступить с ёлкой.
Напомним, 14 января известные новосибирцы рассказали, когда они обычно избавляются от главного символа новогодних праздников.
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