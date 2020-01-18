Бороться с «сатанинской наледью в душах» научили новосибирских полицейских
Фото из группы Новосибирской митрополии в социальной сети «ВКонтакте»
Священнослужители Новосибирской епархии проводят встречи с сотрудниками органов внутренних дел; правоохранители интересовались, как не очерстветь, работая с преступниками.
Иерей Новосибирской епархии Анатолий Альшевский рассказал полицейским, как сохранять доброе отношение к людям, которые преступают закон. Об этом сообщается в группе Новосибирской митрополии в социальной сети «ВКонтакте».
По словам священнослужителям, чаще всего в ходе таких встреч с полицейскими они спрашивают, «можно ли не посещать храм, если график работы не позволяет» и «как иметь в сердце любовь к людям, совершающим правонарушения».
Отец Анатолий признал, что социальная среда, в которой ежедневно исполняют свой служебный долг сотрудники полиции, зачастую вносит в их сердца негативный налёт.
«Грех окружающих не может не порождать зломрачные последствия в душах служителей закона. С этой сатанинской наледью можно справиться только Божьим прикосновением», – сказал он на встрече с правоохранителями.
Напомним, в ноябре новосибирский полицейский спас пенсионера из горящего дома.
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