Броши Chanel и ремни Gucci оказались самым популярным контрафактом на Новосибирской таможне

сегодня 09:53 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Новосибирская таможня назвала самые популярные подделки, которые пытались переместить через границу; все «нелегалы» получили отказ в провозе товаров.

Мячи и кубки FIFA, броши и серьги Chanel, эмблемы для автомобилей Mercedes-Benz, Toyota, Renault, Volkswagen и Lada пытались переместить граждане через российскую границу в 2019 году. Более 500 товаров «завернули» после проверки на подлинность. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Там также отметили, что среди популярный версий контрафакта встречались ремни Gucci, игрушки «Смешарики» и чехлы для телефонов Apple.

По словам начальник Новосибирского таможенного поста Геннадий Шахова, в целом наблюдается снижение фактов пересылки запрещённых предметов в международных почтовых отправлениях.

«Это является результатом совместной работы таможенников России и Китая в условиях развития интернет-торговли, в том числе и по интеграции в информационные ресурсы интернет-площадок справочников по таможенным правилам стран ЕАЭС. При заказе товара покупатель видит сообщение о возможных ограничениях пересылки таких товаров через границу», – отметил Шахов.

В пресс-службе таможни также отметили, что в 2019 году большая часть почтовых посылок в Россию прибыла из Китая. В основном это были товары, заказанные в интернет-магазинах, – одежда, обувь, игрушки, электроника, аксессуары, косметика, инструменты.

Напомним, 23 января таможенники рассказали о количестве перемещённой за рубеж валюты.