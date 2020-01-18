«Будто под гипнозом была»: доверчивые пенсионерки из Новосибирска отдали 70 тысяч за ненужную технику

сегодня 19:07 Поделиться

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Пожилые жительницы Академгородка стали жертвами новой аферы. Женщин пугают тем, что их электрическая плита якобы опасна и требует срочной замены. При этом тут же женщинам услужливо предлагают другую, но выяснилось, что устройство в реальности стоит в несколько раз дешевле, чем сумма, которую они отдают ушлым продавцам. Сиб.фм разбирался, каким образом нечестным торговцам удалось провернуть свою схему.

Непредвиденные расходы

Две пенсионерки из Новосибирска купили электрические плиты у людей, которые представились сотрудниками некоего "отдела утилизации". Оба случая произошли в Советском районе, рассказали Сиб.фм Зоя Летягина и Тамара Карташова. Пожилые женщины утверждают, по многоквартирным домам повадился ходить молодой человек, который говорит, что его зовут Максим и он якобы работник какой-то технической организации.

Он умело выбирал момент, когда рядом с пожилыми людьми не было никого из родственников, входил в доверие к доверчивым женщинам. Затем он якобы проверял домашнюю электрическую плиту и находил в ней массу неисправностей. Тут же находил привлекательный вариант и за большие деньги продавал новенькую и качественную технику. Обман вскрывался только в том случае, когда родственники приходили домой и проверяли документы.

«На выходе: упаковку они сами сняли, забрали, чека нет, гарантийник не заполнен. По номеру ответила хамоватая девица, которая не сказала ни информации об электрике, который должен приехать подключить, ни о том, что у них за компания. На мой резонный вопрос о возврате товара и возвращении денежных средств, она заявила, что у вас упаковки нет! Все вопросы к компании, указанной в договоре», – говорит Зоя Летягина.

Мужчина продал 82-летней пенсионерке электрическую плиту «Гефест». За неё женщина заплатила 37 тысяч рублей. Однако на сайтах магазинов электронной техники точно такая же модель стоит в несколько раз дешевле — в среднем от 9 до 11 тысяч рублей.

С такой же историей столкнулась и родственница Тамары Карташовой. К пенсионерке пришёл человек, который тоже заявил, что её плита сломана. Тогда он предложил ей купить новую и представил всё, как очень выгодную для женщины сделку. При цене агрегата якобы в 60 тысяч он решился "уступить" ей почти на половину — пенсионерка тоже отдала за плиту 37 тысяч рублей.

«Она же старенькая – как она запомнит имя человека? Я уже молчу про лицо, — пытается объяснить поступок пожилой женщины её более молодая и продвинутая родственница Тамара. — По 37 раз нужно повторять одно и то же. Я вчера ей решила позвонить, узнать, как она поживает, как дела. А она из дома вообще не выходит и тут выдаёт радостную новость – мол, купила дешёвую плиту! За 37 тысяч! Не знаю, как так получилось, будто под гипнозом была».

В общей сложности обе пенсионерки отдали за ненужную им бытовую технику почти 70 тысяч рублей. Их родственницы уверены – их обманули мошенники и неизвестно, сколько таких же случаев могло произойти в городе. Они воспользовались доверчивостью пенсионеров – по их словам, продавцы не заходили в квартиру, если в ней был кто-то кроме пожилых людей.

Белая схема

Как рассказала Сиб.фм Зоя Летягина, сегодня она обратилась в отделение полиции. По её словам, сотрудник явно дал понять – раскрыть это дело практически невозможно. Действительно, назвать мошенничеством схему хитрых продавцов нельзя и усмотреть признаки преступления с наибольшей вероятностью не получится.

Исходя из документов, которые есть в распоряжении Сиб.фм, каждая из обманутых пенсионерок расписалась в акте приёма-передачи товара. Более того, им предоставили технику в исправном состоянии.

Компания, которая доставила пенсионеркам электрические плиты, – ООО «Бонус». В акте приёма написано, что фирма зарегистрирована на улице Оловозаводской, 6/1. По данным 2GIS, в здании ни одной организации с таким названием и родом деятельности нет. Примечательно, что в бумагах написаны новосибирские реквизиты, а в печати указан другой адрес — Ленинградская область

По ИНН, который написан в документах, можно понять, что компания ООО «Бонус» реально существует. Её директором числится Наталья Баланцева. Предприниматель зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Более того, на её имя создано ещё шесть организаций, которые никак друг с другом не связаны. Новосибирская фирма открыта 3 декабря 2019 года. Остальные также работают менее полугода в Петербурге, Уфе и Ростове. Большая часть из них появилась в один день, причём совсем недавно — в конце декабря.

Как предполагает родственница одной из пенсионерок Тамара Карташова, эти молодые фирмы долго не просуществуют.

«Очевидно же, что это фирмы-однодневки, которые создают мошенники. Такие хоть каждый день открывать можно. Скорее всего, «директор» даже не знает, что там творится. Либо паспорт потеряла, либо за деньги попросили стать учредителем», – объясняет женщина.

Тамара считает, что сейчас необходимо объединиться всем, кто пострадал от действий нечестных продавцов. По её словам, в противном случае эти люди будут продолжать обманывать пенсионеров в Новосибирске и других регионах, не попадаясь в поле зрения правоохранительных органов.

Напомним, осенью прошлого года новосибирская компания продавала доверчивым людям китайские безделушки за сотни тысяч рублей.