Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: программа соревнований на 24 января

сегодня 09:37 Поделиться

Фото с официального сайта Федерации фигурного катания России

Чемпионат Европы по фигурному катанию продолжается в австрийском городе Граце; Сиб.фм публикует программу третьего дня соревнований.

В пятницу, 24 января, в Австрии продолжатся соревнования по фигурному катанию в рамках чемпионата Европы. На лёд Граца выйдут женщины и пары.

Соревнования среди сильнейших фигуристок Старого Света в короткой программе начнутся в 19:30 по новосибирскому времени. А уже глубокой ночью – в 3:00, свою произвольную программу покажут пары.

У женщин за звание сильнейшей фигуристки Европы будут бороться Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. В парном катании – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Второй день соревнований выявил сильнейших фигуристов Европы среди мужчин. Все трое представителей России вошли в десятку сильнейших. Упавший на прокате короткой программы Александр Самарин, занимавший по итогам первого дня соревнований всего лишь 13-е место, чисто откатался, набрал 145,66 очка и стал 10-м. Второе место занял Артур Данилян. В произвольной программе он набрал 162,11 очка. Однако запаса хватило, чтобы он стал серебряным призёром чемпионата Европы. А Дмитрию Алиеву судьи отдали 188,44 очка, и он стал победителем турнира.

Третье место занял грузинский фигурист Морис Квителашвили. Ему совсем чуть-чуть, 0,03 очка, не хватило до «серебра». В произвольной программе он набрал 163,94 очка, а по итогам двух видов соревнований – 246,71 очка.

Победитель первого дня соревнований чех Михал Бржезина занял 7-е место, набрав 231,25 итоговых очка.

Среди танцевальных дуэтов в первый день соревнований лидерами стали Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. Они набрали 88,78 очка. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые. У них 88,73 очка. Итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фабби – третьи, 84,66 очка. Четвёртое и пятое места после первого дня соревнований заняли ещё два российских дуэта: Александра Степанова и Иван Букин, у которых 83,65 очка и Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, 75,10 очка.

Напомним, 23 января россияне рассказали об условиях проживания на чемпионате Европы.