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«Чудо-капсулы» для похудения задержали новосибирские пограничники

сегодня 12:08

Фото предоставлено Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области

Новосибирские пограничники пресекли попытку ввоза сильнодействующего вещества на территорию России; несколько коробок с капсулами были обнаружены в пакете рейсового автобуса, следовавшего из казахстанского города Караганды.

На автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе новосибирские пограничники пресекли попытку ввоза сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Как стало известно, при проведении оперативно-розыскного мероприятия в автобусе, следовавшем из казахстанского города Караганды, пограничники обнаружили пакет, в котором находилось несколько упаковок с капсулами.

«Пачки с медицинскими препаратами производства Китая были изъяты и отправлены на экспертизу. Заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области показало, что в капсулах находится сибутрамин», – рассказали в пресс-службе.

Общая масса сильнодействующего препарата составила 154,98 грамма. При этом крупной считается партия, в которой 0,5 грамма сибутрамина.

В ходе проверки было выяснено, что груз предназначался гражданке России и был передан водителю. Получатель явилась с повинной и признала свою вину. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Напомним, в августе начался судебный процесс над девушкой, распространявшей сибутрамин среди клиенток.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

контрабанда
Новосибирск
пограничники
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