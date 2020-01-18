«Чудо-капсулы» для похудения задержали новосибирские пограничники
Фото предоставлено Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области
Новосибирские пограничники пресекли попытку ввоза сильнодействующего вещества на территорию России; несколько коробок с капсулами были обнаружены в пакете рейсового автобуса, следовавшего из казахстанского города Караганды.
На автомобильном пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе новосибирские пограничники пресекли попытку ввоза сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Как стало известно, при проведении оперативно-розыскного мероприятия в автобусе, следовавшем из казахстанского города Караганды, пограничники обнаружили пакет, в котором находилось несколько упаковок с капсулами.
«Пачки с медицинскими препаратами производства Китая были изъяты и отправлены на экспертизу. Заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области показало, что в капсулах находится сибутрамин», – рассказали в пресс-службе.
Общая масса сильнодействующего препарата составила 154,98 грамма. При этом крупной считается партия, в которой 0,5 грамма сибутрамина.
В ходе проверки было выяснено, что груз предназначался гражданке России и был передан водителю. Получатель явилась с повинной и признала свою вину. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».
Напомним, в августе начался судебный процесс над девушкой, распространявшей сибутрамин среди клиенток.
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