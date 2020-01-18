«Чудом успела скрыться в лифте»: новосибирец устроил стрельбу в многоквартирном доме

сегодня 12:27 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Житель Первомайского района начал стрельбу в подъезде; соседи говорят, что незадолго до этого он сам обратился за психиатрической помощью.

Новосибирец выстрелил из ружья в жилом доме на улице Берёзовой, 15 в Первомайском районе сегодня, 24 января. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила местная жительница Анна, попросившая не публиковать её фамилию. По словам жильцов дома, ночью в квартире мужчины произошёл конфликт.

«Первым его заметила наша уборщица. Она рано утром убирала лестничную площадку, а потом вдруг услышала выстрелы, испугалась. Внезапно из квартиры выбежал мужчина с ружьём. Она чудом успела скрыться в лифте, поэтому обошлось. А сосед с ружьём побежал вниз по пожарной лестнице», – объясняет девушка.

По словам соседей, мужчина и ранее отличался разного рода странностями. Например, он рассказывал жильцам дома, что умеет проходить сквозь стены.

«Кстати, этот мужик ещё с утра попытался вызвать себе психиатрическую помощь по телефону. Почему-то на его звонок никто не отреагировал. А потом всё вот так получилось», – добавила Анна.

Очевидцы вызвали полицию, и правоохранители смогли задержать хулигана до того, как он продолжил стрельбу. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили факт стрельбы. В полиции сообщили, что новосибирец около 10 утра выстрелил в свою входную дверь изнутри. При этом никто не пострадал. Мужчина живёт один. Сейчас его направляют в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, накануне двое школьников из Новосибирска устроили погром в торговом центре на площади Маркса.