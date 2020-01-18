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Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском

сегодня 19:19

фото гу мвд по нсо

Стали известны новые подробности аварии под Тогучином; пострадали пять человек, одна пассажирка погибла.

Стали известны шокирующие подробности утреннего ДТП в Тогучинском районе, в котором погибла 38-летняя женщина и ещё пять человек получили травмы.

Как сообщил Сиб.фм источник в ЦРБ Тогучина, в больницу доставлены пять человек, в том числе трое детей.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что дети перевозились в нарушение правил не в детских кресла и, неизвестно, были ли они вообще пристёгнуты. Кроме того, водитель японского микроавтобуса перегрузил автомобиль. В нём разрешено перевозить семерых человек, а их было восемь.

По информации Сиб.фм, все пассажиры вылетевшего на встречную полосу микроавтобуса, направлялись из Новокузнецка в аэропорт Толмачёво на разные рейсы. Машина выполняла для них роль такси.

Жизни доставленных в больницу пассажиров сейчас ничего не угрожает.

Напомним, виновником аварии по предварительным данным называют водителя микроавтобуса: он выехал на встречную полосу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Тогучин
люди пострадали
ДТП
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