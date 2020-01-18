Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
фото гу мвд по нсо
Стали известны новые подробности аварии под Тогучином; пострадали пять человек, одна пассажирка погибла.
Стали известны шокирующие подробности утреннего ДТП в Тогучинском районе, в котором погибла 38-летняя женщина и ещё пять человек получили травмы.
Как сообщил Сиб.фм источник в ЦРБ Тогучина, в больницу доставлены пять человек, в том числе трое детей.
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что дети перевозились в нарушение правил не в детских кресла и, неизвестно, были ли они вообще пристёгнуты. Кроме того, водитель японского микроавтобуса перегрузил автомобиль. В нём разрешено перевозить семерых человек, а их было восемь.
По информации Сиб.фм, все пассажиры вылетевшего на встречную полосу микроавтобуса, направлялись из Новокузнецка в аэропорт Толмачёво на разные рейсы. Машина выполняла для них роль такси.
Жизни доставленных в больницу пассажиров сейчас ничего не угрожает.
Напомним, виновником аварии по предварительным данным называют водителя микроавтобуса: он выехал на встречную полосу.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают