Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Два врача на 50 тысяч жителей: в новосибирском минздраве рассказали о нехватке онкологов

сегодня 17:42

фото pixabay.com

Низкая зарплата и высокая нагрузка; на восстановление кадрового резерва онкологов в Новосибирске уйдёт несколько лет.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о сложной ситуации, которая сложилась с врачами-онкологами.

На каждые 50 тысяч жителей региона в Новосибирской области приходится всего два врача, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. В целом по России ситуация тоже сложная. По статистике на такое же количество пациентов приходится 2,5 врача.

В Новосибирской области, из-за нехватки специалистов, страшный диагноз чаще выявляется на поздних стадиях.

Среди причин ситуации, сложившейся в сфере онкологии, в минздраве называют большую загрузку медиков при низкой заработной плате.

Восстановить кадры онкологической службы минздрав региона планирует в течение нескольких лет.

Напомним, 21 декабря в минздраве прокомментировали ситуацию с низкими зарплатами врачей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

зарплата
Минздрав
онкология
врачи
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

464343
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
381039
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
361804
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
230947
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176225
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
171582
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
159301
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске