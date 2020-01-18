Два врача на 50 тысяч жителей: в новосибирском минздраве рассказали о нехватке онкологов
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Низкая зарплата и высокая нагрузка; на восстановление кадрового резерва онкологов в Новосибирске уйдёт несколько лет.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о сложной ситуации, которая сложилась с врачами-онкологами.
На каждые 50 тысяч жителей региона в Новосибирской области приходится всего два врача, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. В целом по России ситуация тоже сложная. По статистике на такое же количество пациентов приходится 2,5 врача.
В Новосибирской области, из-за нехватки специалистов, страшный диагноз чаще выявляется на поздних стадиях.
Среди причин ситуации, сложившейся в сфере онкологии, в минздраве называют большую загрузку медиков при низкой заработной плате.
Восстановить кадры онкологической службы минздрав региона планирует в течение нескольких лет.
Напомним, 21 декабря в минздраве прокомментировали ситуацию с низкими зарплатами врачей.
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