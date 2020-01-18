Иконой и святой водой: житель Красноярского края изгонял бесов из администрации
скриншот с сайта YouTube
Мужчина помолился и облил углы районной администрации святой водой; так красноярец изгонял бесов.
Житель села Богучаны в Красноярском крае явился к зданию районной администрации с иконой Николая Чудотворца и бутылкой святой воды. Как сообщил красноярец в своём видеообращении, которое появилось на видеохостинге YouTube, решение изгонять бесов он принял из-за того, что власть не слышит простых людей и не вникает в их проблемы.
Мужчина призвал представителей правоохранительных органов обратить внимание на деятельность администрации.
«Благослови, Господи, раба Божьего Андрея и помоги изгнать бесов из этого учреждения», — просил автор видео, окропляя углы здания администрации святой водой.
Напомним, в декабре новосибирский микроминиатюрист подарил приходу в Академгородке икону Николая Чудотворца размером с божью коровку.
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