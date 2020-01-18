Ипполит или Ники: новосибирцы предлагают варианты имён для самца мамонта

сегодня 15:27 Поделиться

фото краеведческого музея Новосибирска

Новосибирский краеведческий музей продолжает собирать варианты имени для нового экспоната; самцу мамонта уже присвоили статус жениха Матильды.

Новосибирский краеведческий музей продолжает конкурс имён для нового экспоната. Скелет самца мамонта был найден на территории Чановского района Новосибирской области. Он уже в ближайшее время составит компанию любимице новосибирских зрителей – мамонтихе Матильде в музее природы. Сейчас посмотреть новое приобретение музея можно в одном из залов главного корпуса на Красном проспекте.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе Краеведческого музея, у жителей Новосибирска конкурс на выбор имени для самца мамонта вызвал очень живой интерес. Люди звонят, отправляют сообщения в социальных сетях, приходят на выставку и кладут записки с вариантами в специальный ящик.

«Интерес огромный. Предлагают назвать мамонта Ники (он же Николай), Леон (по аналогии с известным фильмом о Леоне и Матильде), Леонардо, Ипполит», – рассказала Сиб.фм сотрудница пресс-службы Новосибирского краеведческого музея Анна Зайцева.

Среди редких вариантов: Ромуальд, Матиас, Фрай, Гудвин, Милый, Пантелеймон, Лоро и Боба.

Конкурс на имя для мамонта продлится 2 недели. 6-7 февраля сотрудники музея обещают огласить его результаты.

Какое имя в конце концов получит «жених Матильды», решит комиссия в составе сотрудников музея.

Напомним, 23 января цирковые слоны блокировали движение транспорта в Екатеринбурге.