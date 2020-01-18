Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Из-за коронавируса 50 миллионов китайцев заперли в городах

сегодня 15:57

фото с сайта pixabay.com

Число закрытых в Китае из-за коронавируса городов возросло до 13; власти экстренно строят новые больницы.

В китайской провинции Хубэй власти закрыли 13 городов. В общей сложности в резервации оказались порядка 50 миллионов человек. Людям запрещено покидать населённые пункты и посещать места массового скопления населения.

В Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, вызванного новым вирусом, закрыт автомобильный тоннель, на мостах установлены тепловизоры, все водители и пешеходы проверяются на предмет высокой температуры.

В городе принято решение о строительстве новой больницы для размещения заразившихся коронавирусом.

На данный момент власти Китая сообщают о 830 случаях заражения вирусом. 26 человек погибли. 177 находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, заразившихся начинают выявлять в соседних с Китаем государствах. Трое больных зарегистрированы в Таиланде, по два случая в Гонконге, Вьетнаме и Японии, по одному – в Тайване, Южной Корее, Сингапуре и США.

Власти призвали население отменить празднование Нового года по лунному календарю, который должен был состояться 25 января.

Напомним, сегодня случай смерти от коронавируса был зарегистрирован в 470 километрах от границы с Россией.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Китай
эпидемия
вирус
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

424180
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
380982
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
361713
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
230064
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
176218
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
171327
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
158956
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске