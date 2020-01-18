Из-за коронавируса 50 миллионов китайцев заперли в городах

сегодня 15:57 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Число закрытых в Китае из-за коронавируса городов возросло до 13; власти экстренно строят новые больницы.

В китайской провинции Хубэй власти закрыли 13 городов. В общей сложности в резервации оказались порядка 50 миллионов человек. Людям запрещено покидать населённые пункты и посещать места массового скопления населения.

В Ухане, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, вызванного новым вирусом, закрыт автомобильный тоннель, на мостах установлены тепловизоры, все водители и пешеходы проверяются на предмет высокой температуры.

В городе принято решение о строительстве новой больницы для размещения заразившихся коронавирусом.

На данный момент власти Китая сообщают о 830 случаях заражения вирусом. 26 человек погибли. 177 находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, заразившихся начинают выявлять в соседних с Китаем государствах. Трое больных зарегистрированы в Таиланде, по два случая в Гонконге, Вьетнаме и Японии, по одному – в Тайване, Южной Корее, Сингапуре и США.

Власти призвали население отменить празднование Нового года по лунному календарю, который должен был состояться 25 января.

Напомним, сегодня случай смерти от коронавируса был зарегистрирован в 470 километрах от границы с Россией.