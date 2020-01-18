«Как подписать петицию?»: оставшиеся без материнского капитала за первого ребёнка женщины хотят достучаться до Путина

сегодня 13:16 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Россиянки массово подписывают адресованную главе государства петицию о расширении перечня получателей материнского капитала; вопросы о том, как и где оставить свою подпись, стали одними из самых популярных в поисковых системах.

Уже более 700 женщин подписали петицию о том, чтобы распространить государственные выплаты за первого ребёнка на семьи, в которых первенец появился в 2019 году. Обращение молодых мам размещено на платформе Change.org и адресовано президенту Владимиру Путину и депутатам Госдумы.

Меньше чем за сутки количество подписавшихся выросло вдвое. Авторы документа надеются, что своей активностью смогут повлиять на решение руководства страны.

«Это несправедливо: тем, кто родил первенца в 2020 году, давать выплаты, а тем, кто стал мамами в 2019-м – нет. Чем наши дети хуже?» – настаивают женщины.

Отметим, что вопрос о том, как и где можно подписать петицию, становится всё более популярным в поисковых системах. Молодые мамы делятся друг с другом ссылкой на страницу обращения, а также информацией о том, что писать главе государства можно напрямую – через сервис сайта президента.

Напомним, накануне пользователи интернета раскритиковали беременную красноярскую школьницу за желание рожать ради материнского капитала.