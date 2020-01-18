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Коронавирус приближается к России: недалеко от границы зафиксирована первая гибель пациента

сегодня 13:38

Фото с сайта pixabay.com

В пятницу, 24 января, в Китае зафиксировано 26 случаев смерти от коронавируса; один из них в провинции Хэйлуцзян – в городе Суйхуа, расположенном в 470 километрах от границы с Россией.

Смерть от коронавируса зафиксирована недалеко от границы с Россией. Житель города Суйхуа погиб от вируса 2019-nCoV. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Город, в котором жил умерший, находится в провинции Хэйлуцзян, которая располагается в 470 километрах от границы с Россией.

Всего на утро 24 января подтверждён 881 случай заболевания в Китае и ещё 11 за его пределами. При этом умершими от нового типа коронавируса числятся 26 человек.

Китайские учёные доказали, что этот вирус способен передаваться от человека к человеку. При этом он может мутировать.

Из столицы провинции Хэйлуцзян Харбина в Новосибирск два раза в неделю, по вторникам и пятницам, осуществляются прямые авиаперелёты. Время в пути – 5 часов. Однако во всех международных аэропортах, в том числе Толмачёво, организована работа санитарных постов. У пассажиров, прилетающих в Россию из Китая и Таиланда, в обязательном порядке измеряют температуру и интересуются самочувствием.

В новосибирском центре биотехнологии и вирусологии «Вектор» на прошлой неделе рассказали, что в ближайшее время во все пункты пропуска, граничащие с КНР, будут отправлены экспресс-тесты. Также учёные разрабатывают вакцину от нового коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, 23 января симптомы смертельного вируса из Китая назвали эксперты.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Китай
смерть
вирус
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