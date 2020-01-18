Кубок мира по биатлону 2019-2020: расписание на 24 января, где и во сколько смотреть трансляции

сегодня 15:36 Поделиться

Фото со страницы Йоханнеса Бё в социальной сети «ВКонтакте»

В пятницу, 24 января, в словацком городе Поклюке продолжатся соревнования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону; на старт выйдут женщины, чтобы выявить сильнейших в гонке на 15 километров.

Во второй соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону на лыжню выйдут женщины. Они поспорят за звание сильнейшей в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров.

Трансляция начнётся в 20:15 по новосибирскому времени. Её будут показывать в прямом эфире «МатчТВ» и «Евроспорт».

Всего в программе Кубка мира по биатлону 2019-2020 запланировано три индивидуальных гонки женщин на 15 километров. Одна из них уже прошла. Она состоялась во время первого этапа в шведском городе Эстерсунде. Тогда первое место заняла Жюстина Бреза из Франции, украинка Юлия Джима стала второй, а Жулия Симон из Франции – третьей. У них в активе 60, 54 и 48 очков соответственно.

Лучшая среди россиянок – Лариса Куклина, занимает пятое место, Тамара Воронина – 14-я, Екатерина Юрлова-Перхт – 16-я. У них 40, 27 и 25 очков соответственно.

В индивидуальной гонке среди мужчин на 20 километров быстрее всех оказался Йоханнес Бё из Норвегии. В общем зачёте по этой дисциплине он занимает второе место, набрав 91 очко. Лидер зачёта Мартен Фуркад занял второе место. В его активе 114 очков. На третье место в зачёте с 84 очками вышел француз Кентен Фийон Майе. В этот раз он занял седьмое место. Ещё один француз – Фабьен Клод, занявший в гонке третье место, в общем зачёте на четвёртом месте с 84 очками. Лучший из россиян – Александр Логинов, с 57 очками в общем зачёте занимает восьмое место. Матвей Елисеев занимает 18-е место, Евгений Гараничев – 19-е, Кирилл Стрельцов – 29-е, Никита Поршнев – 53-е, а Дмитрий Малышко – 54-е.

Напомним, 22 января Сиб.фм опубликовал полную программу шестого этапа Кубка мира по биатлону 2019-2020 с указанием места и времени трансляций.