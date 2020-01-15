Население России пошло на убыль
фото pixabay.com
Росстат опубликовал данные о численности населения; второй год подряд идёт убыль.
За год население России сократилось на 35600 человек. Такие данные приводит Росстат. По данным ведомства, на 1 января 2020 года в стране проживают 146 745 098 человек. Это меньше, чем в было в 2019 и 2018 года. По оценке ведомства, в 2018 году сокращение населения составило 99 700 человек.
Специалисты отмечают, что сильнее всего убыль ударяет по сельским территориям. В 2019 году в сёлах проживало на 130,5 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Несмотря на то, что городское население прирастает, общая его численность падает даже в самых благополучных городах Москве и Санкт-Петербурге.
По оценке Росстата убыль связана с демографическими провалами 1940-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. В ближайшие 16 лет специалисты ожидают сокращения населения России до 143 миллионов.
Напомним, 15 января президент России сообщил о выплатах материнского капитала за рождения первого ребёнка.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают