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Население России пошло на убыль

сегодня 19:40

фото pixabay.com

Росстат опубликовал данные о численности населения; второй год подряд идёт убыль.

За год население России сократилось на 35600 человек. Такие данные приводит Росстат. По данным ведомства, на 1 января 2020 года в стране проживают 146 745 098 человек. Это меньше, чем в было в 2019 и 2018 года. По оценке ведомства, в 2018 году сокращение населения составило 99 700 человек.

Специалисты отмечают, что сильнее всего убыль ударяет по сельским территориям. В 2019 году в сёлах проживало на 130,5 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Несмотря на то, что городское население прирастает, общая его численность падает даже в самых благополучных городах Москве и Санкт-Петербурге.

По оценке Росстата убыль связана с демографическими провалами 1940-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. В ближайшие 16 лет специалисты ожидают сокращения населения России до 143 миллионов.

Напомним, 15 января президент России сообщил о выплатах материнского капитала за рождения первого ребёнка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Росстат
убыль населения
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