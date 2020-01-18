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«Нефтехимик» – «Сибирь»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 09:44

Фото с сайта ХК «Сибирь»

«Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ; букмекерские конторы на стороне новосибирцев.

«Сибирь» сыграет на выезде в Нижнекамске. Сегодня, 24 января, новосибирцы встретятся с местным «Нефтехимиком». Матч начнётся в 21:00 по новосибирскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале ОТС.

«Сибирь» выиграла уже шесть матчей подряд. У «Нефтехимика» же сейчас продолжается серия из трёх поражений. В текущем сезоне сибиряки играли с командой из Татарстана три раза. Первый матч в октябре завершился в пользу новосибирцев со счётом 4:2. В следующих двух играх «Сибирь» уступила – 14 октября со счётом 2:1 по буллитам и с тем же счётом в основное время 3 января.

Букмекерские конторы уверены в победе новосибирцев – коэффициент на выигрыш «Сибири» 2,08 против 4,08 у «Нефтехимика».

Напомним, 21 января «Сибирь» обыграла «Трактор».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

ХК «Сибирь»
Новосибирск
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