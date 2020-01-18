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Новосибирец спас ребёнка из огня

сегодня 18:51

фото ГУ МЧС по НСО

Неравнодушный сосед вытащил из горящей квартиры 4-летнего ребёнка; только после этого он вызвал пожарных.

Трагедией мог закончиться пожар в Первомайском районе Новосибирска. Сегодня в 15:33 на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении подъезда многоквартирного дома. До прибытия пожарных взрослые жители подъезда эвакуировались. Четырёхлетнего мальчика спас сосед.

«Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней двери идёт дым. По крику услышал ребенка. Действовал инстинктивно: выломал дверь, ни о чём не думал, шёл на голос ребенка. В густом дыму обнаружил малыша и вывел его к себе домой, где ему оказала помощь жена. Зная, что в квартире должен находиться ещё один ребёнок — вернулся обратно и стал его искать. Но обнаружил взрослого мужчину, которого вытащил на лестничную клетку. К этому времени уже подъехали пожарные», — рассказал Пётр Васильев.

Ребёнка доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Кроме него в квартире находились два взрослых мужчины, которые хоть и надышались дымом, серьёзно не пострадали.

Как удалось выяснить, жильцы квартиры вели асоциальный образ жизни. Сейчас на месте ЧП работаю сотрудники полиции и представители органов опеки.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области собираются наградить Петра Васильева за героический и мужественный поступок на пожаре.

Напомним, в Новосибирске на пожаре погиб пятилетний мальчик.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ГУ МЧС
спасли ребёнка
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