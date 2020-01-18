Новосибирец спас ребёнка из огня
фото ГУ МЧС по НСО
Неравнодушный сосед вытащил из горящей квартиры 4-летнего ребёнка; только после этого он вызвал пожарных.
Трагедией мог закончиться пожар в Первомайском районе Новосибирска. Сегодня в 15:33 на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении подъезда многоквартирного дома. До прибытия пожарных взрослые жители подъезда эвакуировались. Четырёхлетнего мальчика спас сосед.
«Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней двери идёт дым. По крику услышал ребенка. Действовал инстинктивно: выломал дверь, ни о чём не думал, шёл на голос ребенка. В густом дыму обнаружил малыша и вывел его к себе домой, где ему оказала помощь жена. Зная, что в квартире должен находиться ещё один ребёнок — вернулся обратно и стал его искать. Но обнаружил взрослого мужчину, которого вытащил на лестничную клетку. К этому времени уже подъехали пожарные», — рассказал Пётр Васильев.
Ребёнка доставили в больницу с отравлением угарным газом.
Кроме него в квартире находились два взрослых мужчины, которые хоть и надышались дымом, серьёзно не пострадали.
Как удалось выяснить, жильцы квартиры вели асоциальный образ жизни. Сейчас на месте ЧП работаю сотрудники полиции и представители органов опеки.
В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области собираются наградить Петра Васильева за героический и мужественный поступок на пожаре.
Напомним, в Новосибирске на пожаре погиб пятилетний мальчик.
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