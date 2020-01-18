Новосибирск возглавил рейтинг самых трудолюбивых городов России

сегодня 17:06 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

По данным федерального социологического опроса, самые трудолюбивые россияне живут в Новосибирске; самые ленивые – тоже из Сибири.

Исследователи агентства ZOOM MARKET провели опрос среди населения крупнейших городов России и составили рейтинг самых ленивых территорий.

Из 23 городов, где проводился опрос, самым ленивым городом Сибири признан Омск. Он занял четвёртую строчку рейтинга. Красноярск оказался на 14-м месте, Томск на 21-м. Замкнул список Новосибирск.

Аналитики интересовались у жителей городов, могут ли они назвать себя трудолюбивыми, с удовольствием ли ходят на работу, часто ли заставляют себя совершать необходимые действия и считают ли себя ленивыми.

В тройку лидеров по количеству ленивцев вошли Липецк, Ростов-на-Дону и Воронеж.

Напомним, в ноябре 2019 года Новосибирск поднялся в рейтинге самых инновационных городов мира.