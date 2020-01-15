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Новосибирцы проголосовали за ликвидацию автопарковки возле цирка

сегодня 12:39

Коллаж Сиб.фм, скриншот с сайта мэрии Новосибирска

В Новосибирске завершилось народное голосование о судьбе территории рядом с городским цирком; сибирякам предстояло выбрать между автопарковкой и зелёным сквером.

Городской опрос по выбору варианта благоустройства территории рядом с Новосибирским цирком завершился в столице Сибири. Голосование длилось 10 дней, в течение которых жители определяли судьбу площадки перед центральной лестницей в Нарымском сквере. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый вариант предполагал благоустройство площади с учётом организации вдоль улицы Челюскинцев платной муниципальной парковки на 72 машино-места, которая войдёт в зону платного парковочного пространства.

«Предполагается также полное благоустройство площади путём создания нового мощения, дополнительными посадками деревьев и кустарников, установкой лавочек и урн, фонарей освещения», – говорится на сайте мэрии.

Вторым вариантом парковку предлагалось «спрятать» за цирк, а на площадке у здания создать общественное пешеходное озеленённое пространство.

Большинство принявших участие в опросе новосибирцев выбрали второй вариант. За него проголосовали 76 % горожан. В то время как идея с платной парковкой понравилась только 21 % жителей.

По данным сайта мэрии, в опросе приняли участие почти шесть тысяч жителей.

Как ранее рассказал корреспонденту Сиб.фм главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, представленные варианты являются предварительными решениями, а не итоговыми дизайн-проектами.

Он уточнил также, что результат голосования будет учтён при разработке детального проекта благоустройства площади.

Напомним, 22 января в городской администрации озвучили размер доходов, полученных от деятельности платных парковок в 2019 году.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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