Детская порностудия в Красноярске могла принадлежать бывшему чиновнику

сегодня 16:34 Поделиться

Фото из социальных сетей

В Красноярске задержали одного из основателей порностудии, в которой снимались несовершеннолетние; по данным источников, её открыл экс-чиновник и известный общественник.

Силовики задержали в Красноярске основателей порностудии, где в съёмках принимали участие несовершеннолетние девушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Борус» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Двоих организаторов студии задержали прямо во время очередных съёмок. В них были задействованы девушки в возрасте от 15 до 20 лет.

По данным канала, один из подозреваемых – директор по развитию реабилитационного центра «Енисей» Антон Мишин. Сейчас его допрашивают следователи. Известно, что студия работала в нескольких местах. Одна из локаций – квартира в центральной части Красноярска. Другая – в частном секторе микрорайона Покровка.

По данным СБИС, Антон Мишин является генеральным директором ООО «Енисей». Он вступил в эту должность в 2014 году. В группе реабилитационного центра сказано, что он занимается лечением наркотической зависимости, алкоголизма и игромании. Также «Борус» сообщил, что Мишин с 2008 по 2012 годы работал «на ответственных должностях» администрации Томской области и посещал заседания Общественного совета при красноярской Митрополии.

Напомним, в конце прошлого года директора новосибирской школы заподозрили в распространении детского порно.