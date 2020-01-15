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"Почему медведь удручённый?": новосибиры обсуждают логотип МЧМ по хоккею

сегодня 08:10

Фото со страницы Анны Терешковой в Инстаграм

Изображение медведя с клюшкой на фоне российского триколора предложили в качестве символа Молодёжного Чемпионата Мира по хоккею в 2023 году; пользователей соцсетей логотип не впечатлил.

Предложенный Международной Федерацией Хоккея вариант логотипа МЧМ-2023 года опубликовала на своей странице в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Подписчики тут же раскритиковали логотип, посчитав его слишком печальным и не вызывающим ассоциаций с молодёжным спортом.

На лого, выполненном в сине-красно-чёрных тонах, изображён медведь с клюшкой. На заднем плане — российский флаг.

Однако новосибирцам не понравилось выражение лица медведя. Кто-то назвал его "печальным", кто-то "удручённым", а некоторые и вовсе озвучили в комментариях "вердикт" — "Отказать", "Не очень совсем".

Один из пользователь отметил, что в качестве символа МЧМ лучше продвигать изображение снежинки, чтобы у иностранцев, которые посетят Новосибирск с дни чемпионата, город не ассоциироваться с медведями и дремучестью.

Напомним, в января новосибирская мэрия утвердила концепцию подсветки гостевых маршрутов в дни МЧМ по хоккею.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

МЧМ-2023
Новосибирск
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