Припаркуйте машины и не ходите на лёд: в мэрии Новосибирска рассказали об угрозах потепления

сегодня 18:09 Поделиться

фото Сиб.фм

Мэрия Новосибирска призвала горожан в выходные воздержаться от поездок и рыбалки; в городе обещают плюсовую температуру.

В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается существенное потепление. Столбик термометра поднимется до отметок + 1-2 градуса Цельсия. В мэрии Новосибирска просят горожан отказаться от использования личного транспорта и не выходить на лёд.

В Новосибирске 24 и 26 января, кроме существенного повышения температуры воздуха, ожидается сильный порывистый ветер и снегопад.

Специалисты прогнозируют ухудшение обстановки на дорогах – гололёд и ухудшение видимости.

Особое внимание на изменение погоды стоит обратить рыбакам. В тёплую погоду высока вероятность провала и откола льда. От рыбно ловли в ближайшие выходные лучше воздержаться.

Напомним, накануне МЧС порекомендовала сибирякам не выезжать на трассы из-за сложной погоды.