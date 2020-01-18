Припаркуйте машины и не ходите на лёд: в мэрии Новосибирска рассказали об угрозах потепления
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Мэрия Новосибирска призвала горожан в выходные воздержаться от поездок и рыбалки; в городе обещают плюсовую температуру.
В ближайшие выходные в Новосибирске ожидается существенное потепление. Столбик термометра поднимется до отметок + 1-2 градуса Цельсия. В мэрии Новосибирска просят горожан отказаться от использования личного транспорта и не выходить на лёд.
В Новосибирске 24 и 26 января, кроме существенного повышения температуры воздуха, ожидается сильный порывистый ветер и снегопад.
Специалисты прогнозируют ухудшение обстановки на дорогах – гололёд и ухудшение видимости.
Особое внимание на изменение погоды стоит обратить рыбакам. В тёплую погоду высока вероятность провала и откола льда. От рыбно ловли в ближайшие выходные лучше воздержаться.
Напомним, накануне МЧС порекомендовала сибирякам не выезжать на трассы из-за сложной погоды.
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