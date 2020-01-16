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Пятилетний мальчик с мамой сгорели в частном доме в Новосибирске

сегодня 13:46

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На пожаре под Новосибирском погибли пятилетний мальчик и его мать; предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Тела пятилетнего мальчика и его 41-летней матери обнаружены после тушения пожара дома в СНТ «Волна-1» под Новосибирском. Они погибли во время происшествия утром 23 января. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным ведомства, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

«Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы», – уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства дела выясняют следователи следственного отдела по городу Оби.

«Начата уголовно-процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение», – сказали в Следкоме.

Как уточнили в областном МЧС, на тушение огня привлекались пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Напомним, 16 января в Иркутске заживо сгорели оставленные без присмотра дети.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
пожар
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