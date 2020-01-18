Раз ладошка, два ладошка: новосибирская молодёжь оставляет отпечатки в метро

сегодня 18:23 Поделиться

фото Сиб.фм

В Новосибирске проходит необычный флешмоб; на заиндевелых станах метрополитена сибиряки оставляют отпечатки ладоней.

Необычный флешмоб начался среди новосибирской молодежи. На покрытых инеем стенах переходов новосибирского метрополитена парни и девушки оставляют отпечатки своих ладоней.

Эту картину журналист Сиб.фм увидел на станции метро «Площадь Ленина».

Одни пишут, что были здесь, другие – признаются в любви, третьи просто что-то рисуют.

Снежное граффити не портит стены метрополитена и вызывает у прохожих улыбки.

Жаль, что продержатся отпечатки рук недолго. Уже завтра в Новосибирске температура поднимется выше ноля.

Напомним, новосибирцам порекомендовали в выходные не пользоваться автомобилями и не выходить на лёд.