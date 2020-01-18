Раз ладошка, два ладошка: новосибирская молодёжь оставляет отпечатки в метро
фото Сиб.фм
В Новосибирске проходит необычный флешмоб; на заиндевелых станах метрополитена сибиряки оставляют отпечатки ладоней.
Необычный флешмоб начался среди новосибирской молодежи. На покрытых инеем стенах переходов новосибирского метрополитена парни и девушки оставляют отпечатки своих ладоней.
Эту картину журналист Сиб.фм увидел на станции метро «Площадь Ленина».
Одни пишут, что были здесь, другие – признаются в любви, третьи просто что-то рисуют.
Снежное граффити не портит стены метрополитена и вызывает у прохожих улыбки.
Жаль, что продержатся отпечатки рук недолго. Уже завтра в Новосибирске температура поднимется выше ноля.
Напомним, новосибирцам порекомендовали в выходные не пользоваться автомобилями и не выходить на лёд.
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