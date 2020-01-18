«Рожает ради маткапитала за первого ребёнка»: в сети троллят забеременевшую 13-летнюю школьницу из Красноярска

сегодня 11:58 Поделиться

фото с сайта pixabay.com, скриншот из приложения «Ай да прикол»

История 13-летней красноярской школьницы, которая забеременела от 10-летнего друга, получила новое звучание; сначала девочку критиковали за ранние половые связи, теперь – за жажду наживы.

В желании получить материнский капитал за первого ребёнка упрекнули в сети 13-летнюю ученицу красноярской школы. Посетители интернет-пабликов и комментаторы новостных порталов откровенно троллят семью девочки за желание заработать 466 тысяч рублей на здоровье подростка.

Беременная красноярская школьница, которая ждёт ребёнка от 10-летнего друга, недавно стала героиней ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Девочка пришла на передачу вместе со своей мамой, которая полностью поддерживает дочь. На «семейном совете» было принято решение – рожать.

Женщина отметила, что долгое время не подозревала о беременности дочери, полагая, что та просто поправилась.

«Ну, раз у неё уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются», – сказала мать школьницы.

После такого решения на семью обрушились с критикой пользователи соцсетей. Многие уверены, что решающую роль в этой истории сыграли не материнские, а материальные инстинкты.

В юмористическом паблике даже появилась шуточная картинка о красноярской школьнице.

15 января президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал в размере 466 тысяч рублей при рождении первого ребёнка.

После этого сообщения известная сибирячка, модель Юлия Кригер опубликовала в инстаграм пост о желании стать матерью ради получения выплат. Позже девушка объяснила, что это была шутка.

Напомним, ранее сообщалось о появлении в сети петиции о распространении действия программы маткапитала на семьи, в которых дети родились в 2019 году.